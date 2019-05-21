На Минкульт нажаловались в ФАС за рекомендации по выбору банков для зарплатных проектов

Минкультуры разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые банки.

Банк «Санкт-Петербург» направил в Минфин, ФАС и Ассоциацию российских банков (АРБ) письмо с сообщением о письме Минкульта, пишет «Коммерсантъ». Этот банк не входит в список системно значимых и может лишиться части клиентов.

В список системно значимых банков входят ЮниКредит Банк, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк и Россельхозбанк.

Согласно письму банкиров, ограничение перечня рекомендуемых банков узким кругом системно значимых не только противоречит принципам конкуренции, что может привести к ухудшению условий обслуживания для учреждений и их сотрудников, но и не соответствует принципам, в соответствии с которыми правительством РФ устанавливаются требования к кредитным организациям в целях их допуска к работе с бюджетными средствами. В частности, в своем письме банк отмечает ограничения, введенные для размещения средств федерального бюджета в депозитах, но полное отсутствие подобных ограничений для зарплатных проектов.

В министерстве «Ъ» сообщили, что обращение в подведомственные организации было подготовлено во исполнение поручения вице-премьера Ольги Голодец, разосланные рекомендации следует считать именно рекомендациями, работники учреждений культуры могут по своему усмотрению выбирать банк, на счет в котором они будут получать зарплату.