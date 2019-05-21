Адрес учредителя или директора может быть юрадресом фирмы

Ранее Минэкономразвития подготовило проект поправок в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Поправки предполагались в несколько пунктов разных статей и были разработаны с целью упрощения регистрации юрлица по месту жительства участника или директора.

Сегодня на федеральном портале был размещен измененный текст законопроекта. Суть поправок все та же, однако вносятся они только в одну статью закона.

Пункт 2 статьи 8 Федерального закона от 08.08.2011 № 129-ФЗ будет дополнен абзацем следующего содержания:

Адресом юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (подпункт «в» пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона) может быть в том числе адрес места жительства учредителя или участника юридического лица (статья 65.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации) либо адрес места жительства лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица (подпункт «л» пункта 1 статьи 5 настоящего Федерального закона).

Напомним, в Минэкономразвития посетовали, что в настоящее время сложилась неоднозначная практика регистрации юрлица по месту жительства участника или руководителя, как при изменении юрадреса, так и при создании юрлица.