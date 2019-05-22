Несвоевременная уплата административного штрафа может дорого обойтись

Предприниматель Екатеринбурга привлечен к ответственности за несвоевременную уплату штрафов, сообщила пресс-служба регионального УФНС.

Налоговики обнаружили, что индивидуальный предприниматель при приеме платежей физических лиц, через платёжные терминалы не применяет контрольно-кассовую технику.

За это правонарушение ИП был привлечён к ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 14.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях на общую сумму 20 тыс рублей.

Штрафы предприниматель уплатил с нарушением 60 дневного срока, установленного КоАП РФ. В связи с чем, должностным лицом налогового органа были составлены 2 протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и совместно с сотрудником отдела полиции индивидуальный предприниматель был задержан и доставлен в мировой суд.

Мировой судья признала ИП виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ и назначила ему наказание в виде административных штрафов на общую сумму 40 тыс рублей, то есть в двукратном размере от суммы штрафов, уплаченных с нарушением срока.