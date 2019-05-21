В формы бухотчетности внесли изменения

На официальном портале правовой информации опубликован приказ Минфина от 19.04.2019 № 61н, которым вносятся изменения в формы бухгалтерской отчетности.

Во всех формах переименовывается строка ОКВЭД на ОКВЭД 2, исключаются слова млн.руб и код 385 в поле ОКЕИ (т.е. бухотчетность формируется только в тысячах).

В форму бухгалтерского баланса добавлена информация об обязательном аудите и аудиторах, его проводящих. А в форме отчета о финансовых результатах изменены строки о налоге на прибыль.

Обновленные формы надо будет применять, начиная с отчетности за 2020 год, однако можно и раньше - при формировании отчета за 2019 год. Который, напомним, надо будет сдавать в электронном виде всем, кроме субъектов малого и среднего предпринимательства.