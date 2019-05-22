Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут выдавать по новым правилам

Сегодня Минфин разместил на федеральном портале проект нового Административного регламента по предоставлению налоговой службой услуги по выдаче сведений и документов из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Как сказано в регламенте, срок выдачи выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП не должен превышать 5 дней со дня получения налоговым органом запроса о предоставлении госуслуги. Срочное предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений и документов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса.

Для получения выписки необходимо подать запрос в произвольной форме, в котором надо указать:

наименование юрлица-заявителя (ФИО физлица или ИП);

свой почтовый адрес;

свой номер контактного телефона;

способ получения выписки;

наименование юрлица (ФИО физлица или ИП), о которых нужна выписка;

ОРГН/ОГРНИП этого юрлица/ИП;

ИНН этого юрлица/ИП.

Размер платы за предоставление госуслуги составляет: в случае предоставления сведений о конкретном юрлице или ИП на бумажном носителе — 200 рублей ;

; в случае срочного предоставления сведений о конкретном юрлице или ИП на бумажном носителе — 400 рублей.

Размер платы за предоставление государственной услуги по предоставлению содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений в электронном виде составляет: