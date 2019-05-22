Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут выдавать по новым правилам

Сегодня Минфин разместил на федеральном портале проект нового Административного регламента по предоставлению налоговой службой услуги по выдаче сведений и документов из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Как сказано в регламенте, срок выдачи выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП не должен превышать 5 дней со дня получения налоговым органом запроса о предоставлении госуслуги. Срочное предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений и документов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса.
Для получения выписки необходимо подать запрос в произвольной форме, в котором надо указать:
- наименование юрлица-заявителя (ФИО физлица или ИП);
- свой почтовый адрес;
- свой номер контактного телефона;
- способ получения выписки;
- наименование юрлица (ФИО физлица или ИП), о которых нужна выписка;
- ОРГН/ОГРНИП этого юрлица/ИП;
- ИНН этого юрлица/ИП.
Размер платы за предоставление госуслуги составляет:
- в случае предоставления сведений о конкретном юрлице или ИП на бумажном носителе — 200 рублей;
- в случае срочного предоставления сведений о конкретном юрлице или ИП на бумажном носителе — 400 рублей.
Размер платы за предоставление государственной услуги по предоставлению содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений в электронном виде составляет:
- в случае однократного предоставления сведений (за исключением предоставления сведений о конкретном юрлице или ИП) в электронном виде — 50 000 рублей (в случае однократного предоставления обновленных сведений — 5 000 рублей);
- в случае предоставления сведений (за исключением предоставления сведений о конкретном юрлице или ИП) в электронном виде в форме годового абонентского обслуживания одного рабочего места — 150 000 рублей.