Клерк.Ру

Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП будут выдавать по новым правилам

Сегодня Минфин разместил на федеральном портале проект нового Административного регламента по предоставлению налоговой службой услуги по выдаче сведений и документов из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Как сказано в регламенте, срок выдачи выписок из ЕГРЮЛ/ЕГРИП не должен превышать 5 дней со дня получения налоговым органом запроса о предоставлении госуслуги. Срочное предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений и документов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса.

Для получения выписки необходимо подать запрос в произвольной форме, в котором надо указать:

  • наименование юрлица-заявителя (ФИО физлица или ИП);
  • свой почтовый адрес;
  • свой номер контактного телефона;
  • способ получения выписки;
  • наименование юрлица (ФИО физлица или ИП), о которых нужна выписка;
  • ОРГН/ОГРНИП этого юрлица/ИП;
  • ИНН этого юрлица/ИП.

Размер платы за предоставление госуслуги составляет:

  • в случае предоставления сведений о конкретном юрлице или ИП на бумажном носителе — 200 рублей;
  • в случае срочного предоставления сведений о конкретном юрлице или ИП на бумажном носителе — 400 рублей.

Размер платы за предоставление государственной услуги по предоставлению содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений в электронном виде составляет:

  • в случае однократного предоставления сведений (за исключением предоставления сведений о конкретном юрлице или ИП) в электронном виде — 50 000 рублей (в случае однократного предоставления обновленных сведений — 5 000 рублей);
  • в случае предоставления сведений (за исключением предоставления сведений о конкретном юрлице или ИП) в электронном виде в форме годового абонентского обслуживания одного рабочего места — 150 000 рублей.

Посетить семинар по теме «Регистрация, реорганизация и ликвидация фирм, лицензии»

Все семинары по теме Регистрация, реорганизация и ликвидация фирм, лицензии