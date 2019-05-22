Накопительная пенсия в 2020 году будет меньше

Сегодня опубликован проект закона, подготовленного Минтрудом, «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2020 год».

Как следует из документа, на 2020 год будет установлен показатели ожидаемого периода равный 258 месяцев, то есть на 6 месяцев больше, чем в этом году.

Напомним, этот показатель фигурирует в знаменателе формулы расчета пенсии, поэтому чем больше ожидаемый период, тем меньше размер пенсии.

Такой период установлен в целях недопущения резкого увеличения продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии и соответственно уменьшения ее размера.

На самом деле по расчетам Минтруда период, рассчитанный по формуле, составляет 263 месяца.