Из-за программных проблем в ФНС с ИП требуют деньги за лишний патент

Недавно мы писали о таком проявлении программного сбоя в ФНС как задвоение патента индивидуального предпринимателя.

С такой проблемой столкнулась участница нашего форума. Напомним, ИП подал заявление на оформление патента через «Личный кабинет», однако из-за технического сбоя все зависло и налоговики посоветовали продублировать заявление на бумаге, что ИП и сделал.

Однако после того, как работа ЛК была восстановлена, выяснилось, что у ИП два патента — по бумажному заявлению и по электронному. И по обоим из них начислена сумма к уплате.

Накануне об аналогичной проблеме рассказала еще одна наша читательница. В ее случае ошибочно продублированный патент так и не был убран из базы налоговиков, хотя с такой просьбой бизнес-леди обращалась еще в начале года. Более того, на стоимость ненужного патента налоговики уже выставили инкассовое поручение.

у меня идентичная ситуация. я в январе написала на заявление на прекращение деятельности по патенту, ошибочно выданному. а они сегодня инкассо выставили((( дозвониться до них не реально — natalia_79

Обсуждение происходит в теме форума «Задвоенный патент».