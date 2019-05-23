Росстат запустит цифровую платформу статистических данных

В рамках программы «Цифровая экономика» Минэкономразвития разработало проект «Положения о цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных».

Документ размещен на федеральном портале проектов НПА.

Платформа является одним из элементов национальной системы управления данными и представляет собой совокупность средств информационно-технологического, правового и методологического обеспечения, с использованием которого осуществляется автоматизация процессов производства и распространения статистической информации.

определена структура Платформы, в том числе выделены следующие ее компоненты:

— компонент автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ;

— компонент формирования единого реестра объектов статистического наблюдения;

— компонент формирования единого реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей;

— единое хранилище первичных статистических данных;

— компонент для организаций по предоставлению статистической отчетности, в том числе технология «единого окна»;

— компонент аналитики на базе статистических данных;

— компонент взаимодействия с внешними по отношению к Платформе информационными системами.

Платформа позволит снизить отчетную нагрузку на респондентов и расходы бюджета на производство статистической информации, повысить удовлетворенность пользователей статистической информации и объемы ее распространения, доступность и удобство сервисов по получению пользователями статистической информации, сообщается в пояснительной записке к проекту.

Оператором платформы будет назначен Росстат.

Юридические и физические лица получат доступ к данной платформе только после прохождения идентификации и аутентификации на портале госуслуг.