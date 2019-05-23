Росстат запустит цифровую платформу статистических данных

В рамках программы «Цифровая экономика» Минэкономразвития разработало проект «Положения о цифровой аналитической платформе предоставления статистических данных».
Документ размещен на федеральном портале проектов НПА.
Платформа является одним из элементов национальной системы управления данными и представляет собой совокупность средств информационно-технологического, правового и методологического обеспечения, с использованием которого осуществляется автоматизация процессов производства и распространения статистической информации.
определена структура Платформы, в том числе выделены следующие ее компоненты:
— компонент автоматизированного формирования и ведения Федерального плана статистических работ;
— компонент формирования единого реестра объектов статистического наблюдения;
— компонент формирования единого реестра форм статистического наблюдения и статистических показателей;
— единое хранилище первичных статистических данных;
— компонент для организаций по предоставлению статистической отчетности, в том числе технология «единого окна»;
— компонент аналитики на базе статистических данных;
— компонент взаимодействия с внешними по отношению к Платформе информационными системами.
Платформа позволит снизить отчетную нагрузку на респондентов и расходы бюджета на производство статистической информации, повысить удовлетворенность пользователей статистической информации и объемы ее распространения, доступность и удобство сервисов по получению пользователями статистической информации, сообщается в пояснительной записке к проекту.
Оператором платформы будет назначен Росстат.
Юридические и физические лица получат доступ к данной платформе только после прохождения идентификации и аутентификации на портале госуслуг.
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