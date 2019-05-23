ЦБ пообещал проверку магазинам и ресторанам, не принимающим карты

Центробанк готовится провести контрольные закупки в магазинах и ресторанах, которые отказываются принимать безналичную оплату, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. О том, что обналичка переместилась из банковского сектора в торговлю и общепит говорят уже не первый месяц.

У ЦБ есть право проводить контрольные закупки в банках, но в других компаниях регулятор может проводить их вместе с другими контролирующими органами, пишут «Ведомости». Т.е. на проверку ЦБ может прийти в компании с ФНС, полицией или Роспотребнадзором.

Уклонение от приема карт — распространенная схема для аккумулирования наличных и их последующей продажи тем, кто занимается незаконным обналичиванием средств. ЦБ борется с этими и другими сомнительными операциями.

Сейчас в ЦБ 26 заявок на контроль приема карт, уточнил Скобелкин. Ситуация с ресторанами, по его словам, «неповальная», а спрос на наличные у ресторанов может быть связан с тем, что дорогие и крупные заведения закупают продукцию на рынках за наличные: «Но не принимать карты — это, конечно, полное безобразие, и мы с этим вопросом активно разбираемся, у нас он на контроле».

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД» (ежедневно обрабатывает 35 млн чеков), доля оплаты наличными в общепите и магазинах в I квартале 2019 г. в среднем на 10% меньше, чем за аналогичный период 2018 г. В гипермаркетах доля наличных в общей сумме покупки — 38%, в супермаркетах — 49%, в магазинах у дома — 59%. В ресторанах эта доля — 32%, в кафе и столовых — 38%, в заведениях фастфуда — 42%.