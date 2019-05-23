Оплата покупок по QR-коду в разы снизит комиссии за прием карт

Банк России определился с датой запуска платежей по QR-коду в магазинах в Системе быстрых платежей (СБП), сообщают «Ведомости». Запустить переводы от физических лиц в адрес юридических (C2B-платежи) планируется в сентябре, тестирование начнется в июле

Тариф на такие платежи, который будет взиматься с магазинов, может быть на уровне 0,4%, рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.

Сейчас магазины, за исключением крупнейших сетей, платят намного больше — средняя комиссия банка за прием карт составляет 1,5–2,5% от суммы операции. Большую часть стоимости эквайринга формирует межбанковская комиссия (интерчейндж), которую банк, обслуживающий торговую точку, платит банку, выпустившему карту (эмитенту).

СБП создал ЦБ для всех банков, он же является ее оператором. Она не зависит от платежных систем и позволяет людям мгновенно переводить друг другу деньги по номеру мобильного телефона — для этого надо привязать к нему карту или счет в банке. Чтобы расплатиться по QR-коду, надо считать его в мобильном приложении банка и в случае подтверждения операции с привязанного к телефону счета деньги мгновенно переведутся на счет торговой точки.

В феврале к СБП присоединились первые 11 банков, но среди них нет Сбербанка — он развивает свою систему переводов с карты на карту по номеру телефона. Переговоры о присоединении Сбербанка к СБП продолжаются, в Думе лежит законопроект, обязывающий системно значимые банки подключиться к СБП.