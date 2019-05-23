Росстат ошибся в оценке роста промышленности в апреле

Росстат отозвал прежнюю оценку по промышленному производству за апрель из-за обнаруженной ошибки. По уточненным данным промышленность РФ за отчетный месяц выросла на 4,6% в годовом выражении, а не на 4,9%.

Расследование выявило, что одно из добывающих предприятий в Ямало-Ненецком АО предоставило территориальному органу государственной статистики неточные данные. Это привело к тому, что данные о динамике и объемах добычи природного газа, а также индекс промышленного производства, указанные в публикации, были рассчитаны неверно.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин уже назвал недопустимым подобные ошибки, поскольку ключевой задачей для Росстата является качество данных.

Контроль за качеством данных, первичных данных — очень важен, сказал Орешкин, добавив, что ошибки произрастают и из отчетности, которую сдают компании.

«Но это не слагает обязанности с Росстата внимательно проверять все данные. Главная задача для Росстата — это независимая, качественная статистика и ее доступность для широких кругов», — цитирует Орешкина РИА Новости.