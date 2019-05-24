Чем грозит исключение из реестра малых и средних предприятий

Не включение или исключение из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (РСМП) влечет ряд негативных последствий, предупреждают налоговики Хабаровского края.
К таким последствиям относятся:
- привлечение к административной ответственности (ст. 4.1.1 КоАП РФ - освобождение от штрафов действует в отношении лиц, включенных в Единый реестр);
- отсутствие возможности получить преференции согласно закону о государственных и муниципальных закупках;
- невозможность получения помощи в развитии, предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства.
Внесение сведений в РСМП происходит автоматически. При ежегодном формировании реестра 10 августа текущего календарного года, учитываются имеющиеся у налоговых органов сведения за предшествующий календарный год (о среднесписочной численности работников и о доходе, отраженном в налоговой отчетности), представленные хозяйствующими субъектами не позднее 1 июля текущего календарного года.
Соответственно, если налогоплательщик не сдаст в налоговый орган отчетность в установленный срок (01.07.2019), он не будет включен в Единый реестр, формируемый в 2019 году.
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