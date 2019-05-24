Клерк.Ру

Утвердят новый формат бухотчетности

К январю 2020 года ФНС утвердит новые форматы бухотчетности и аудиторского заключения.

Соответствующее уведомление опубликовано на федеральном портале проектов.

Напомним, вышел приказ Минфина от 19.04.2019 № 61н, которым вносятся изменения в формы бухгалтерской отчетности.

Обновленные формы надо будет применять, начиная с отчетности за 2020 год, однако можно и раньше — при формировании отчета за 2019 год, который надо будет сдавать в электронном виде всем, кроме субъектов малого и среднего предпринимательства.

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