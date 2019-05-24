Инфляция снижается

В настоящее время инфляция в России опустилась ниже 5,1%. Не исключено, что к концу года уровень инфляции будет даже меньше прогнозного уровня 4%.

Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на расширенной коллегии ведомства.

«Можно сказать, что эффект от повышения НДС действительно носил разовый характер. Прогнозы в конце прошлого года были пессимистичные, некоторые оценки были – 5,5–6% к концу I квартала. У нас цифра, близкая к 5. Сейчас наша команда прогнозистов не исключает, что по итогам года инфляция может опуститься даже ниже уровня 4% при оптимистичном сценарии. Эта ситуация, конечно, говорит о том, что есть необходимость стимулирования совокупного спроса», - сказал он.