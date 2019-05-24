Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 25 мая снижает ставки по ипотечным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта (п.п.), сообщает ТАСС.

«С завтрашнего дня мы снижаем ставки по ипотеке на 0,3-0,6 п.п.», — сообщил на годовом собрании акционеров Герман Греф.

По его мнению, на рынке в целом ожидается тренд на снижение ипотечных ставок.

Как отмечается в сообщении пресс-службы банка, минимальная ставка в рамках программы субсидирования с застройщиками составит 8,2% годовых.

Согласно изменениям, базовая ставка на «Приобретение готового жилья» снижена с 11,4% до 10,8% годовых, при этом минимальная ставка с учетом дисконтов составит 9,6% годовых. Базовая ставка на приобретение строящегося жилья снижена с 10,9% до 10,6%, для участников зарплатного проекта при использовании сервиса электронной регистрации — 10,2% годовых.