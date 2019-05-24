Ищите ближайший ЗАГС? Вам поможет мобильное приложение от ФНС

ФНС России запустила мобильное приложение, которое позволяет проверить запись в Едином реестре ЗАГС, сообщается на сайте ведомства.

Достаточно отсканировать QR-код на свидетельстве – запрос автоматически отправится в центр обработки данных ФНС России. Приложение бесплатное и доступно в App Store и Google Play.

Кроме того, приложение подскажет, где находится ближайший орган ЗАГС. В перспективе, планируется расширить функционал и ввести возможность оплачивать госпошлину за оказание услуг ЗАГС с помощью мобильного телефона.

Единый государственный реестр ЗАГС введен в эксплуатацию 1 октября 2018 года. Уже внесено более 3 млн записей. ЕГР ЗАГС позволит государственным органам получать полную информацию о населении, что даст возможность сделать социальные программы поддержки более адресными. К концу 2020 года планируется оцифровать все акты гражданского состояния, составленные с 1926 года.