Дети многодетных родителей не имеют права на льготы

Многодетным родителям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, положены льготы по налогу на земельный налог. Им предоставляется налоговый вычет на 6 соток.
Однако этот вычет дается только родителям. Если участок оформлен на ребенка, то вычет ему не положен, несмотря на то, что это ребенок многодетных родителей.
Такое разъяснение дает ФНС на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы». Основание — пункт 5 статьи 391 Налогового кодекса РФ.
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