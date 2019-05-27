Внутрисетевой роуминг в России окончательно отменен

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, окончательно отменяющее внутрисетевой роуминг.
«Я подписал постановление, оно является развитием того, что было сделано до этого в законодательстве, а именно, закрепляет в правилах услуг телефонной связи отмену внутрисетевого роуминга», — цитирует премьера ТАСС.
Он подчеркнул, что это окончательное решение вопроса на уровне подзаконного нормативного акта правительства.
Глава правительства напомнил, что в соответствии с принятым законом, внутренний роуминг на территории России отменяется с 1 июня. Он констатировал, что сотовые операторы уже фактически перешли на новые стандарты работы и напомнил, что законодательством также закрепляются бесплатные входящие вызовы на всей территории России, включая Крым.
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