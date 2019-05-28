Московские главбухи зарабатывают больше программистов, но меньше гинекологов

Портал Superjob опубликовал обзор лучших вакансий мая в ряде крупных городов нашей страны.

Как показывает исследование портала, в Москве самую высокую зарплату (500 тыс. рублей) предлагают врачам гинекологам-репродуктологам. Следом идет вакансия бренд-директора (420-600 тысяч рублей). В тройке лидеров также руководитель сервисного центра (300-350 тысяч рублей).

На четвертом месте вакансия главного бухгалтера (250-400 тысяч рублей).

Программистам в Москве предлагают от 180 до 260 тыс. рублей.

Что касается вакансии главбуха в других городах, то в Челябинске за такую должность готовы платить 96 тыс. рублей, в Хабаровске — 87 тыс., в Казани и Владивостоке — 70 тыс. рублей.