Сбербанк выставил условия для подключения к Системе быстрых платежей

Сбербанк, на который приходится подавляющее большинство переводов между физлицами с карты на карту, готов подключиться к общей системе быстрых платежей (СБП), но только на особых условиях.

Из системно значимых банков только Сбербанк явно выразил нежелание участвовать в проекте ЦБ, пишет «Коммерсантъ».

Банк хочет получать 1% от всех платежей, проходящих через него. И это помимо комиссии, которую будет взимать сама система.

Сейчас к СБП подключены 14 банков. Пока система не взимает комиссий, однако с 1 января 2020 года предусмотрено, что банк-отправитель и банк-получатель платят 0,5–3 руб. в зависимости от суммы перевода. Эти затраты включат в комиссии для клиентов, которые банки установят самостоятельно, но соразмерно тарифам ЦБ.

Детали переговоров не разглашаются сторонами, но в ЦБ заявили, что не считают возможным рассматривать подключение к системе какого-либо банка на особых условиях.