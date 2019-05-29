ФНС продвигает реестр фасилити-операторов

Пресс-служба ФНС сообщила о начале функционирования Реестра добросовестных фасилити-операторов на сайте БелыйФМ.рф.

Что это за реестр такой? В нем представлены компании, занимающихся профессиональной уборкой и/или технической эксплуатацией, добровольно раскрывшие ряд показателей по налоговой нагрузке, которые не превышают целевых показателей по отрасли профессиональной уборки. Заглянув в реестр, заказчики могут детально оценить потенциальных контрагентов ещё на стадии выбора оператора клининговых услуг.

Реестр создан в рамках отраслевого проекта ФНС России по повышению прозрачности рынка клининга и технической эксплуатации. Проект проводится совместно с ведущими бизнес-объединениями: Опорой России, Деловой Россией, ТПП РФ и РСПП, а также с Ассоциацией клининговых и фасилити-операторов и другими отраслевыми ассоциациями.

Чтобы попасть в Реестр надо соблюсти следующие условия:

Оказывать услуги профессиональной уборки и/или технической эксплуатации не менее одного квартала; Подписать Этическую хартию отрасли ФМ; Предоставить в налоговый орган разрешение на признание части сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными. Удельный вес вычетов по НДС за предыдущий налоговый период (квартал) не должен превышать 35%.

Для наполнения Реестра ФНС России предоставляет данные об отдельных показателях финансово-хозяйственной деятельности профессиональных участников рынка, давших согласие на публичное раскрытие этой информации. В первую очередь раскрываются данные, характеризующие долю вычетов по НДС.

Реестр добросовестных фасилити-операторов регулярно обновляется. Обратите внимание, что в нем размещены данные только тех организаций, которые работают на общей системе налогообложения.