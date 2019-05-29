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Формулировка уведомления на вызов в ИФНС налогоплательщикам кажется неправильной

Согласно пп. 4 п.1 ст. 31 НК налоговики вправе вызывать на основании письменного уведомления в налоговые органы налогоплательщиков для дачи пояснений в связи с уплатой ими налогов либо в связи с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных с исполнением ими законодательства о налогах и сборах.

Один из пользователей Фейсбука, бывший глава УФНС по Владимирской области, ныне налоговый консультант, Сергей Кошелев на своей странице продемонстрировал бланк уведомления о вызове, которое получил из ИФНС налогоплательщик.

Бывшего налоговика смущает формулировка причины вызова. В документе указано, что необходимо явиться в связи с исполнением налоговым органом законодательства о налогах и сборах.

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По мнению автора публикации, налоговикам из уважения к налогоплательщикам следует исправить свои шаблоны и привести их в соответствие с требованиями ФНС и законодательства.

Формальный подход к содержанию уведомления нарушает и порядок оформления делового письма и нормы документооборота, считает Сергей Кошелев.

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