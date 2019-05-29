Россельхознадзор частично поддержал запрет на ввоз зарубежных продуктов для личных нужд

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт поддержал запрет на ввоз российскими гражданами из-за рубежа молочной и мясной продукции для личного пользования.

Впрочем, он не предлагает ввести тотальный запрет.

«До абсурда доходить не надо, поэтому нужно выделить те вещи, которые несут большие риски, и на них ввести запрет. На те вещи, которые несут меньше риска, — не вводить», — цитирует Данкверта ТАСС.

Как подчеркнул Данкверт, запреты на ввоз молочной и мясной продукции действуют «во всех цивилизованных странах». «Не нужно политизировать и делать из этого большой проблемы», — добавил он. Кроме того, заявления о том, что это запрета на пармезан и хамон не соответствуют действительности. Глава Россельхознадзора напоминил, что недавно в Забайкалье была задержана партия сосисок с африканской чумой.

Ранее Национальная мясная ассоциация предложила вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами из-за рубежа мясной и молочной продукции для личного пользования, напоминают «Ведомости». Кроме того, предлагалось усилить контроль за багажом и ручной кладью на границе и повысить ответственность за незаконный ввоз продукции животного происхождения. Исключение предлагается сделать лишь для детских молочных смесей и детского питания. В ассоциацию входят такие крупнейшие производители, как «Мираторг», «Черкизово», «Ремит» и «Велком». В компаниях и Минсельхозе считают, что вместе с мясными и молочными изделиями в Россию могут попасть опасные вирусы животных.