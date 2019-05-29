Глава ВЦИОМ объяснил падение рейтинга Путина

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров считает, что рейтинг доверия президенту Владимиру Путину упал до минимального значения из-за отсутствия у россиян веры в рост доходов.

Такое объяснение господин Федоров дал в эфире программы «Hard Day’s Night» на телеканале «Дождь», сообщил «Коммерсантъ».

Социолог уточнил, что граждане России «не верят, что жизнь завтра будет лучше, чем сегодня». Он отметил, что людей «напрягает» и «удивляет» ситуация, когда пять лет подряд не растут доходы, хотя острая фаза кризиса закончилась в 2016 году.

Согласно последнему опросу ВЦИОМа, личный рейтинг доверия действующему президенту снизился до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряет 65,8% опрошенных.

Ранее появилась информация о том, что самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области.