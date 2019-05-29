Банку России пока не удалось решить проблему с подменой номеров банков

Банк России не смог оперативно решить проблему подмены номеров банков.

Операторы связи оказались не готовы предоставлять необходимую для ее реализации информацию, пишет «Коммерсантъ».

Звонки мошенников гражданам, когда с использованием методов социальной инженерии у них выманивались персональные данные и похищались деньги со счетов, были всегда. Однако массово применять их с использованием реальных номеров кредитных организаций мошенники начали именно в этом году.

Для борьбы с подобными действиями ЦБ обязал банки предоставить регулятору телефонные номера, которые используются только для приема входящих звонков (чтобы любой исходящий вызов с такого номера блокировался). Кроме того, Банк России просил указать список исходящих номеров, где кроме номера телефона и оператора связи требовалась дополнительная информация.

В частности, ЦБ потребовались коды сигнальных точек OPC/DPC (уникальные идентификаторы подключения одного оператора к другому), которые можно было получить у операторов. Комментируя данное письмо, регулятор указывал, что информация нужна для подготовки механизма противодействия злоумышленникам и данная работа ведется во взаимодействии с Минкомсвязью и операторами.

Однако на деле банки столкнулись с множественными отказами, из-за того, что эти коды являются внутренними идентификаторами для межоператорского взаимодействия.

Собеседник «Ъ» в одной из компаний «большой четверки» отметил, что порой операторы не понимают, что хотят от них банки, так как «банки толком не понимают, что именно от них хочет ЦБ».

В Минкомсвязи видят иной путь решения проблемы подмены номера. Подавляющая часть случаев телефонного мошенничества связана с использованием VoIP-телефонии, то есть с подменой IP-адреса на номер, и бороться с такими случаями можно, либо законодательно запретив IP-телефонию, либо путем разъяснения гражданам, что нельзя вестись на телефонные просьбы предоставить те или иные конфиденциальные сведения. Министерство выступает за второй путь.