ФНС утвердила форму отказа в вычете на покупку ККТ из стоимости патента

Федеральная налоговая служба утвердила форму уведомления об отказе в уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму расходов по приобретению контрольно-кассовой техники.

Право на вычет из налога дано пунктом 1.1 статьи 346.51 Налогового кодекса. Сумма расходов, на которую можно уменьшить стоимость патента, составляет 18 тыс. рублей по каждой ККТ.

Отказать в предоставлении вычета налоговики имеют право в случае, если сведения, указанные в уведомлении об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, являются недостоверными или не соответствуют требованиям указанного выше пункта НК.

Приказ ФНС от 26.04.2019 № ММВ-7-3/220С официально опубликован 29 мая и вступит в силу через 10 дней.

