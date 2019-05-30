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Уведомление о невозможности представить документы по требованию надо будет направлять по новой форме

ФНС утвердила новую форму уведомления о невозможности представить запрашиваемые документы.

Должностное лицо налогового органа вправе истребовать документы у проверяемого лица, у его контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика, у аудиторской организации (индивидуального аудитора).

Если проверяемое лицо не имеет возможности предоставить документы (информацию) в установленные требованием сроки, то оно должно направить уведомление по форме (формату), утвержденной настоящим приказом ФНС России.

В связи с принятием нового приказа от 24.04.2019 № ММВ-7-2/204@, признан утрратившим силу прежний приказ - от 25.01.2017 № ММВ-7-2/34@.

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