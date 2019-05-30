Бухгалтеров не будут штрафовать за чужие ошибки в первичных документах

Бухгалтеров не будут штрафовать по статье 15.11 КоАП, если искажение показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности допущено не из-за их ошибок. Федеральный закон от 29.05.2019 № 113-ФЗ с поправками в КоАП подписан сегодня Владимиром Путиным.

Согласно принятым поправкам, бухгалтеров или иных лиц, с кем заключен договор на ведение учета, не будут штрафовать за искажение показателей бухгалтерской отчетности, если искажения допущены по одной из следующих причин:

первичные документы, составленные другими лицами, не соответствуют фактам хозяйственной жизни;

лицами, не соответствуют фактам хозяйственной жизни; первичные документы для регистрации в регистрах бухучета не переданы или переданы с опозданием.

Кроме того, измена формулировка в примечании к статье 15.11, в котором дается расшифровка того, что такое грубое нарушение бухучета. Абзац четвертый теперь будет в такой формулировке

регистрация в регистрах бухгалтерского учета мнимого объекта бухгалтерского учета (в том числе неосуществленных расходов, несуществующих обязательств, не имевших места фактов хозяйственной жизни) или притворного объекта бухгалтерского учета

Напомним, что за грубое нарушение бухучета и отчетности налагается штраф на должностных лиц от 5 до 10 тыс. рублей. За повторное нарушение — от 10 до 20 тыс. или дисквалификация от одного года до двух лет.

Остальные измненения, которые вносятся законом от 29.05.2019 № 113-ФЗ, касаются должностных лиц организаций госсектора.