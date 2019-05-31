Операторам курортного сбора на Алтае сократили сроки подачи уведомлений о неплательщиках

Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания на сессии в пятницу приняли решение сократить срок подачи уведомлений о неплательщиках курортного сбора.

Теперь санаторно-курортные организации должны будут предоставлять информацию о таких гражданах в срок до пяти дней вместо 30, сообщает ТАСС. По мнению авторов поправок в закон, это поможет более эффективно применять процедуру привлечения неплательщиков к административной ответственности.

Однако многие депутаты высказали опасения, что в перспективе это решение скажется негативно на привлекательности алтайского курорта. Тем более, что наблюдается рост количества граждан, которые отказываются платить — в прошлом году их было 78, уже за первый месяц этого года — 114.

Операторами сбора, введенного в экспериментальном режиме в городе-курорте Белокуриха с 1 мая 2018 года, являются 32 организации. В список не вошли два детских санатория, так как с детей курортный сбор не взимается. В первый год эксперимента размер курортного сбора составил 30 рублей с одного отдыхающего в сутки, с 2019 года и до окончания эксперимента сумма составляет 50 рублей. Средства сбора предусматриваются на улучшение курортной инфраструктуры.