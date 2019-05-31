Россияне стали охотнее брать ипотеку

Россияне в последние месяцы стали охотнее брать ипотеку. В апреле банки, по данным ЦБ, выдали 108 989 рублевых ипотечных кредитов на 239,7 млрд руб. В марте банки выдали 102 028 ипотечных кредитов.

Однако общее число выданных кредитов за первые четыре месяца этого года все равно на 11% меньше, чем за тот же срок в 2018 г., пишут «Ведомости». В деньгах же выдачи увеличились на 3% в годовом сопоставлении и составили 858 млрд руб. за четыре месяца.

К 1 мая портфель ипотеки достиг 6,82 трлн руб.

Средневзвешенная ставка ипотеки, выданной банками в течение месяца, в апреле составила 10,56% годовых, сообщил ЦБ, с начала года она увеличилась на 0,9 процентного пункта (п. п.). Однако, как замечают участники рынка, уже в марте ставки предложения ипотеки расти перестали. А в апреле — мае и вовсе начали снижаться.

Однако эксперты не считают снижение ставок массовым явлением. Появление разовых коротких акций со сниженными ставками подтверждает: явного перелома тенденции еще не произошло, банки прощупывают почву, но не хотят терять клиентов и стремятся удержать долю рынка, достигнутую в рекордном 2018 году.