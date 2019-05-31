Названы лучшие антивирусные программы для Windows

Лучшими антивирусными программами для операционной системы Windows в этом году стали продукты румынской компании Bitdefender: ее программы Internet Security и Antivirus Free Edition заняли первое и третье места. Второе место занял антивирус Internet Security от ESET.
На четвертом и пятом месте — Security Deluxe от Norton и Free Antivirus от Avast соответственно, передает РБК.
Отметим, что соответствующая информация содержится в исследовании, которое провело Роскачество совместно с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний.
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