Бланк уведомления о контролируемых сделках поменяется

На федеральном портале опубликован проект Приказа ФНС, которым утверждается новая форма уведомления о контролируемых сделках, порядка ее заполнения, а также формата представления.
В бланке уведомления будут изменены штрих-коды, а также поменяется раздел 1А «Сведения о контролируемой сделке (группе однородных сделок)».
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