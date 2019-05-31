Как вернуть излишне уплаченную госпошлину

Заявление о возврате излишне уплаченной суммы государственной пошлины подается плательщиком в налоговый орган по месту нахождения суда, в котором рассматривалось дело. Сделать это можно в течение трех лет со дня уплаты, отмечает УФНС Алтайского края.

К заявлению о возврате излишне уплаченной суммы государственной пошлины по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, арбитражными судами прилагаются решения, определения или справки судов об обстоятельствах, являющихся основанием для полного или частичного возврата излишне уплаченной суммы государственной пошлины.Также надо приложить подлинные платежные документы в случае, если государственная пошлина подлежит возврату в полном размере, а в случае, если она подлежит возврату частично, - копии этих платежных документов.

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной форме подтверждается платежным поручением с отметкой банка или соответствующего территориального органа Федерального казначейства.

Возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины производится в течение одного месяца со дня подачи указанного заявления о возврате.