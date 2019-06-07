В пенсионной выписке из ИЛС пока может не быть данных о северном стаже

Познакомиться с информацией о своем страховом стаже, в том числе «северном», на ИЛС в ПФР можно в сервисе «Личный кабинет гражданина».

Здесь вам доступна услуга — «Заказать справку (выписку) о состоянии индивидуального лицевого счета». Справка формируется в течение нескольких секунд, после чего ее можно открыть для просмотра, сохранить или распечатать.

Услуга об отражении в справке «северного» стажа реализована недавно. Ранее справка содержала только информацию об общем стаже: если гражданин не увидит в справке данных о продолжительности периодов работы, учитываемых для целей досрочного назначения страховой пенсии по старости, не стоит беспокоиться, данная информация отразится в справке позже, успокаивает ОПФР по Сахалинской области.

При этом если гражданин всю трудовую деятельность осуществлял в районах Крайнего Севера или местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а в справке общий и «северный» стаж разнятся — «северный» меньше, то это не ошибка.

Дело в том, что определенные периоды трудовой и иной деятельности не относятся к периодам, дающим право на досрочное назначение пенсии.

Что касается информации о периодах работы в 2018 году, то эти данные отразятся в справке в конце мая, так как отчетная компания по представлению работодателями СЗВ-СТАЖ за 2018 год закончилась 1 марта.

Помимо сведений об общем и «северном» стаже справка содержит информацию о всех местах работы гражданина, об уплаченных страховых взносах работодателя в пользу работника для формирования его пенсионных прав в виде количества пенсионных коэффициентов, рассчитанных исходя из сумм страховых взносов.