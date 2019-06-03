Полный обзор изменений в формы бухотчетности от Минфина

Приказом Минфина от 19.04.2019 № 61н внесены изменения в формы бухотчетности.

Минфин в письме № ИС-учет-18 от 28.05.2019 разъяснил, что конкретно изменилось.

Во-первых, уточнен порядок заполнения кодовой зоны отчетов

В частности:

вид деятельности — в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОКВЭД 2 (ранее — ОКВЭД);

коды форм бухгалтерской отчетности — в соответствии с Общероссийским классификатором управленческой документации ОК 011-93 (в редакции приказа Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст):

отчет о целевом использовании средств форма по ОКУД 0710003 (ранее — 0710006)

отчет об изменениях капитала форма по ОКУД 0710004 (ранее — 0710003)

отчет о движении денежных средств форма по ОКУД 0710005 (ранее — 070004)

Во-вторых, унифицированы единицы измерения показателей отчетности.

Во всех отчетах, входящих в состав бухгалтерской отчетности организации, все стоимостные показатели приводятся(ранее — по выбору организации в тысячах рублей или в миллионах рублей).

В-третьих, введено раскрытие информации об аудиторской организации, проводившей аудит отчетности.

В случае, когда бухотчетность подлежит обязательному аудиту, в заголовочной части бухгалтерского баланса раскрываются: наименование аудиторской организации (ФИО индивидуального аудитора), ИНН, ОГРН или ОГРНИП.

В-четвертых, уточнены показатели, характеризующие налог на прибыль.

В отчете предусмотрены следующие статьи:

налог на прибыль — расход (доход) по налогу на прибыль (ранее — отсутствовал);

текущий налог на прибыль (ранее — текущий налог на прибыль, в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы));

отложенный налог на прибыль (ранее — изменение отложенных налоговых обязательств, изменение отложенных налоговых активов);

налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (участвует в формировании совокупного финансового результата периода) (ранее — отсутствовал).

Изменения, касающиеся порядка отражения в отчете о финансовых результатах информации о налоге на прибыль, вступают в силу начиная с бухгалтерской отчетности за 2020 год, т.е. одновременно с соответствующими изменениями ПБУ 18/02. Организация вправе принять решение о применении таких изменений до указанного срока.

Остальные изменения в приказе N 66н вступают в силу с 1 июня 2019 года.