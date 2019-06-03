Полный обзор изменений в формы бухотчетности от Минфина

Приказом Минфина от 19.04.2019 № 61н внесены изменения в формы бухотчетности.
Минфин в письме № ИС-учет-18 от 28.05.2019 разъяснил, что конкретно изменилось.
Во-первых, уточнен порядок заполнения кодовой зоны отчетовВ частности:
- вид деятельности — в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОКВЭД 2 (ранее — ОКВЭД);
- коды форм бухгалтерской отчетности — в соответствии с Общероссийским классификатором управленческой документации ОК 011-93 (в редакции приказа Росстандарта от 25.06.2014 N 676-ст):
- отчет о целевом использовании средств форма по ОКУД 0710003 (ранее — 0710006)
- отчет об изменениях капитала форма по ОКУД 0710004 (ранее — 0710003)
- отчет о движении денежных средств форма по ОКУД 0710005 (ранее — 070004)
Во-вторых, унифицированы единицы измерения показателей отчетности.Во всех отчетах, входящих в состав бухгалтерской отчетности организации, все стоимостные показатели приводятся только в тысячах рублей (ранее — по выбору организации в тысячах рублей или в миллионах рублей).
В-третьих, введено раскрытие информации об аудиторской организации, проводившей аудит отчетности.В случае, когда бухотчетность подлежит обязательному аудиту, в заголовочной части бухгалтерского баланса раскрываются: наименование аудиторской организации (ФИО индивидуального аудитора), ИНН, ОГРН или ОГРНИП.
В-четвертых, уточнены показатели, характеризующие налог на прибыль.В отчете предусмотрены следующие статьи:
- налог на прибыль — расход (доход) по налогу на прибыль (ранее — отсутствовал);
- текущий налог на прибыль (ранее — текущий налог на прибыль, в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы));
- отложенный налог на прибыль (ранее — изменение отложенных налоговых обязательств, изменение отложенных налоговых активов);
- налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (участвует в формировании совокупного финансового результата периода) (ранее — отсутствовал).
Остальные изменения в приказе N 66н вступают в силу с 1 июня 2019 года.
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