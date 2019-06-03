Клерк.Ру

На «Клерке» вышел онлайн-курс о налоговых проверках

Сегодня стартовал наш первый онлайн-курс «Налоговые проверки. Тактика защиты».

Чему вы научитесь в нашем онлайн-курсе:

  • противостоять давлению налоговиков при проверках;
  • определять, какие действия налоговиков и полиции при проверках незаконны;
  • правильно читать документы, сопутствующие проверкам: решение о проверке, требования о документах, акт, протоколы допросов;
  • правильно отвечать на допросах;
  • разбираться во всех мероприятиях налогового контроля: встречка, допрос, инвентаризация, осмотр, выемка;
  • защищать информацию от проверяющих;
  • правильно выстраивать защиту при угрозе уголовки;
  • понимать, какие действия бухгалтера приведут его к субсидиарной ответственности.

Записывайтесь.

Важно: начать курс можно и позже, не обязательно делать это сегодня. Учитесь в удобном вам ритме, у нас нет потоковой системы. Пройдите все разделы и тестирования онлайн и получите сертификат от Центра онлайн-обучения Клерк.ру.

Налоговые проверки становятся жестче. Научитесь защищать себя в онлайн-курсе «Клерка» — «Налоговые проверки. Тактика защиты».

Посмотрите рассказ о курсе от его автора Ивана Кузнецова, налогового эксперта, который раньше работал в ОБЭП.

Заходите, регистрируйтесь и обучайтесь. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.

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