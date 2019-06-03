Работники торговли чаще всего становятся безработными

если судья Дауркин просто злоупотребляет и привлекает Клерк на суд, то здесь Вы как-то сильно гор...
что за байки?! Кого убрали? Лебедь погиб еще до прихода Путина. Проще всего кинуть на ходу "всё п...
Кстати, по поводу что ему завышают. Ответственно заявляю, что в его 70+ % есть и мое одобрение. Т...
Конечно заполняет, номенклатуру, номера ГТД, реквизиты контрагентов, банковские реквизиты и все э...
ой-ой! Как много желающих потрогать рейтинг ))) вопрос традиционный: КТО? Кто, на Ваш взгляд, есл...
Я имею в виду, что кто-то пользуется моим аккаунтом: фото не мое и я не пишу на форумах....
так ваш сервис еще и справочники заполняет? Вот с этого и надо было начинать. ...
Добрый день,В смысле - "очень активно выступать на форумах"? Вы имеете в виду наши форумы? Правил...
странно, мне звонили, спрашивали, хочу ли я подключить)
21 июня в 10.30 следующее заседание. Такие новости
естественно! Живой, активный, думающий. А каким еще должен быть Клерк?...
Пожалуй, соглашусь. Кстати,я смотрел у них кассы, не особо дорого ...
Здравствуйте.Некоторое время редко заходила на Клерк. И теперь вижу, что у меня появилась аватарк...
Дурью маются, давайте ноги промаркируем и ж-пы, среднее количество обуви и трусов в год умножить ...
Зачем Клерк в политику играть начал?Все кто сунулся в эту грязь, либо сами стали ......ми, либо и...
Планируют сделать электронное голосование. Будет тогда так как в шоу "Голос" - победит тот у кого...
Ну, лакировка - в этом даже что-то философское про новую систему есть:)...
нет. у меня сумма раз в пять больше платежа подключилась :) и напоминать начинают намного позже ...
Ну да, не автоматом! Я вот не просила, а она, бац, и есть.
Жанна, спасибо Вам за активное участие в обсуждении, Вы задаете много нужных и полезных вопросов....
онлайн-кассу необходимо подключить до 1 июля этого года...
Ага в этом году за 1день до конца срока 3НДФЛ, дир получил уведомление по электронке от налоговой...
"При закрытии обособленного подразделения карточка Расчетов с бюджетом по НДФЛ под...
У нас хуже было, просили на карту тренера за каратэ сбрасывать....
Сейчас многие школы доп образования берут плату за обучение как "добровольное пожертвование". И с...
Сегодня 3 июня, кассу нужно было зарегить до 1 июня. Платежи пока не принимаю, жду официального з...
Сенсационные результаты опроса ВЦИОМ: на Марсе тоже поддерживают Путина!...
Рисунок 19 не тот: он повторяет рисунок 20, а должен содержать разноску в правой таблице....
эта услуга подключается не автоматом, а по согласию абонента. Можно отключить ее.И в долг ты уход...
А где наш любимый и дорогой (в буквальном смысле слова) Касперский?...
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Очень хочется взять ручку красного цвета и исправить ошибки в статье :)...
Не знай не знай.... видимо зависит от региона. моим например ничего не выдавали. И обоим получала...