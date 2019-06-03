Работники торговли чаще всего становятся безработными

По итогам 1 квартала 2019 больше всего безработных (более 581 тыс. человек) пришлось на сферу «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», передает RT.

Далее по списку:

обрабатывающие производства — 434 тыс. человек;

строительство — 282 тыс. человек;

сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство — 275 тыс. человек;

транспортировка и хранение — 216 тыс. человек.

Меньше всего безработных было зафиксировано среди специалистов в области водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов — 24 тыс. человек.