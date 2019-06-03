В России пересмотрят около десяти тысяч советских ГОСТов

7 - это пенсии. Моим пенсионерам хватает, а где не хватает, там есть я, работоспособный родственн...
когда Путин со своей командой уравняется с НСДАП в моем понимании - тогда я изменю свое мнение. Н...
Этого "кто" не будет, пока у власти те, кто стоят сейчас. Неужели вы не понимаете, что никто не д...
В курсе, что в 1933 году точно так же рассуждали о приходе к власти в Германии НСДАП? Победили на...
это от бессильной злобы скорее, чем от Кремля.
зарабатываете себе симпатии затертыми и выхолощенными интернет-шуточками? ))) Огорчу - симпатий н...
Вот то, что с середины 2018 - не мое. И фото появилось.
Поздравляем. Сами два года назад только в ВСРФ отменили три инстанции. Против системы только до к...
Надежда! При всем моем уважении! Давайте не смеяться, давайте плакать. Скажите КТО? Я же не утвер...
давайте не просто покричим, а скажем прямо и по факту?КТО? личность укажите.дрожащий народ - это ...
Ещё вопрос. На форуме Вы вообще не писали? Или когда-то писали, а потом перестали? Вижу в профиле...
Скорее всего! Потому что право вычета дано налогоплательщику, а не налоговому органу....
Вообще-то, комментарии к данной статье относятся к изменениям, произошедшими с 1 апреля текущего ...
"Лучше поздно, чем никогда"))) еще раз попробовала, все получилось....
Опять Вы? Ну, уже смешно право слово. Вы бы методику сменили, а то или к коммунизму, как строю ме...
Да да, плохой Путин не только все развалил, все распродал и всех убил, он еще и оппозицию достойн...
Действительно, в стране, где миллионы жителей, есть только один, ОН. Даже не смешно......
Что-то как-то прям совсем без огонька. Нельзя же так прям явно-то, товарищ майор((( Не во вконтак...
А не приходило в голову, что отсутствие альтернативы на политическом поле, есть символ полного, г...
да потому что так нет на самом деле! Никто не боится, это все сказки и попытки отыграть карту КГБ...
Однако... А давно не заходили? Примерно - месяц, два, полгода, год?...
если судья Дауркин просто злоупотребляет и привлекает Клерк на суд, то здесь Вы как-то сильно гор...
что за байки?! Кого убрали? Лебедь погиб еще до прихода Путина. Проще всего кинуть на ходу "всё п...
Кстати, по поводу что ему завышают. Ответственно заявляю, что в его 70+ % есть и мое одобрение. Т...
Конечно заполняет, номенклатуру, номера ГТД, реквизиты контрагентов, банковские реквизиты и все э...
ой-ой! Как много желающих потрогать рейтинг ))) вопрос традиционный: КТО? Кто, на Ваш взгляд, есл...
Я имею в виду, что кто-то пользуется моим аккаунтом: фото не мое и я не пишу на форумах....
так ваш сервис еще и справочники заполняет? Вот с этого и надо было начинать. ...
Добрый день,В смысле - "очень активно выступать на форумах"? Вы имеете в виду наши форумы? Правил...
странно, мне звонили, спрашивали, хочу ли я подключить)
21 июня в 10.30 следующее заседание. Такие новости
естественно! Живой, активный, думающий. А каким еще должен быть Клерк?...