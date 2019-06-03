Клерк.Ру

В России пересмотрят около десяти тысяч советских ГОСТов

Около десяти тысяч действующих советских ГОСТов устарели, мешают развитию экономики и скоро будут пересмотрены или отменены.

Об этом заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов. По его словам, государственные стандарты, принятые до 1991 года, устарели.

«Большинство из них относится к сфере добровольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене», — сказал он.

Согласно расчетам ведомства, использование обновленных стандартов подтолкнет предприятия к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.

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