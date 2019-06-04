Недействующие организации нельзя восстановить в ЕГРЮЛ

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» не предусматривает возможность восстановления в ЕГРЮЛ организаций, исключенных как недействующих.

На это указало УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, рассмотрев жалобу налогоплательщиков на действия налоговой инспекции. Заявители выражали несогласие с признанием организации фактически прекратившей деятельность и с ее исключением из ЕГРЮЛ.

Региональное налоговое управление также отметило, что подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона № 129-ФЗ для учредителей, руководителей недействующих организаций, исключенных из ЕГРЮЛ, установлен временный запрет (три года) на учреждение и руководство другими организациями.

Такой запрет действует, если на момент исключения недействующей организации из реестра у нее имелась задолженность перед бюджетом, либо в реестре есть запись о недостоверности сведений об адресе юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, об учредителе и (или) о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица.