Следующая неделя - короткая

Следующая рабочая неделя будет праздничной и поэтому короткой. Правда, отдыхать россияне будут не три дня подряд. Дополнительный выходной появится в середине недели в честь Дня России.

Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду.

Помимо этого, рабочий день во вторник, 11 июня, будет сокращен на один час, так как он является предпраздничным.

Таким образом, в июне этого года у нас будет 19 рабочих дней и 11 выходных, включая праздник.