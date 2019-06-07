Следующая неделя - короткая

Следующая рабочая неделя будет праздничной и поэтому короткой. Правда, отдыхать россияне будут не три дня подряд. Дополнительный выходной появится в середине недели в честь Дня России.
Выходной связан с празднованием 12 июня Дня России, который в этом году выпадает на среду.
Помимо этого, рабочий день во вторник, 11 июня, будет сокращен на один час, так как он является предпраздничным.
Таким образом, в июне этого года у нас будет 19 рабочих дней и 11 выходных, включая праздник.
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