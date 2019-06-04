ПФР лишает пособий родителей детей-инвалидов, бесплатно работающих в НКО

Партия «Единая Россия» направила запрос в Минтруд с требованием разобраться в основаниях, по которым ПФР в некоторых регионах отказывает в выплатах пособий родителям детей-инвалидов, работающим на общественных началах в некоммерческих организациях.

«Нам стало известно, что в некоторых регионах отделения ПФР удерживают выплаты родителям детей-инвалидов в том случае, если они работают в некоммерческих организациях на общественных началах. Такие прецеденты были зафиксированы в отношении активистов Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ). Совершенно очевидно, что они не получают за эту работу деньги, и отказ в предоставлении им выплат не только не обоснован, он попросту противоречит политике нашего государства, одним из главных приоритетов которой является поддержка материнства и детства. Необходимо, чтобы Минтруд разъяснил сложившуюся ситуацию, дал информацию — на каких основаниях было принято решение отказать в выплате. В связи с этим я направила депутатский запрос на имя министра труда и социальной защиты Максима Топилина», — заявила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева.

«Родители, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья, для того, чтобы добиться, полагающихся им по закону выплат, были вынуждены обратиться в Прокуратуру, которая зачастую вставала на их сторону и обязывала региональные отделения ПФР эти пособия выплачивать в судебном порядке. Таким образом, сложилась абсурдная ситуация. Необходимо как можно скорее ее исправить и обеспечить таких родителей своевременными выплатами», — заявила она.