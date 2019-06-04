ФСБ требует от «Яндекса» ключи шифрования переписки пользователей

ФСБ направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск».
Однако «Яндекс» это требование так и не выполнил. Дело в том, что ключи шифрования могут дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы «Яндекса», пишет РБК.
По словам источника РБК, близкого к «Яндексу», компания обеспокоена тем, что сотрудничество с ФСБ может привести к оттоку пользователей, потере доли на рынке и, как следствие, существенным денежным потерям.
Добавим, что за аналогичный отказ ранее был заблокирован Telegram.
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