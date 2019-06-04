По первому онлайн-курсу «Клерка» появились отзывы

В этот понедельник стартовал первый онлайн-курс «Клерка» «Налоговые проверки. Тактика защиты». И уже появились первые отзывы.
«Пока начала смотреть только первый блок, всё четко, коротко и по делу. Даже не ожидала, что лекции будут такими короткими. Очень удобно, что можно не только смотреть видео, но и прочитать тот же самый текст. Также есть после каждой лекции доп. материалы в пдф, которые можно скачать. Мне такой формат очень нравится, потому что слушать многочасовую лекцию после рабочего дня... И хотелось бы, но сил нет», - пишет Evg_t в нашем форуме.
Чему вы научитесь в нашем онлайн-курсе:
- противостоять давлению налоговиков при проверках;
- определять, какие действия налоговиков и полиции при проверках незаконны;
- правильно читать документы, сопутствующие проверкам: решение о проверке, требования о документах, акт, протоколы допросов;
- правильно отвечать на допросах;
- разбираться во всех мероприятиях налогового контроля: встречка, допрос, инвентаризация, осмотр, выемка;
- защищать информацию от проверяющих;
- правильно выстраивать защиту при угрозе уголовки;
- понимать, какие действия бухгалтера приведут его к субсидиарной ответственности.
Налоговые проверки становятся жестче. Научитесь защищать себя в онлайн-курсе «Клерка» — «Налоговые проверки. Тактика защиты».
Посмотрите рассказ о курсе от его автора Ивана Кузнецова, налогового эксперта, который раньше работал в ОБЭП.
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