Дачные и садовые товарищества тоже могут исключить из ЕГРЮЛ за несдачу отчетности

Дачный сезон в разгаре, но вместе с садовыми и огородными хлопотами не стоит забывать о том, что садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие товарищества не освобождены от обязанности сдавать в налоговые органы бухгалтерскую и налоговую отчетность. Об этом напоминают налоговики Кировской области

Данная обязанность закреплена пп. 3, 4 п. 1 ст. 23 НК РФ. Налогоплательщики обязаны вести в установленном порядке бухгалтерский учет, учет своих доходов (расходов) и объектов налогообложения, если такая обязанность предусмотрена законодательством о налогах и сборах, а также представлять в налоговый орган по месту учета в установленном порядке налоговые декларации по тем налогам, которые они обязаны уплачивать.

Если некоммерческое товарищество в течение года не представляло отчетность и не совершало операций хотя бы по одному банковскому счету в тот же период, такое юридическое лицо может быть признано недействующим и подлежит исключению из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в порядке, установленном п. 2 статьи 21.1. Федерального закона от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Помните, что даже если у садоводческих некоммерческих товариществ по итогам конкретного налогового периода отсутствуют объекты налогообложения и (или) суммы налога к уплате, это не освобождает их от обязанности представлять в налоговый орган соответствующую отчетность.

Каковы последствия исключения? Если садоводческое товарищество будет исключено из ЕГРЮЛ, станет невозможным исполнение целей и решение социально-хозяйственных задач. Как следствие, члены таких объединений будут лишены содействия в решении общих хозяйственных и социальных нужд, связанных с ведением садоводства, огородничества и дачного хозяйства.

Информацию о начале процедуры исключения из ЕГРЮЛ можно узнать с помощью электронного сервиса «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» на сайте ФНС России.