Банки просят у ЦБ овердрафт для операций по системе быстрых платежей

Участники системы быстрых платежей хотят получить от ЦБ особые условия кредитования на случай исчерпания установленного для расчетов лимита.
Банки устанавливают специальный лимит на корреспондентском счете в ЦБ для проведения мгновенных платежей.
Дело в том, что банки, «не понимая, какой объем средств может потребоваться клиентам в выходные дни, могут установить недостаточный лимит», что в отсутствие возможности автоматического кредитования со стороны ЦБ может привести к приостановке платежей через СБП, пишет «Коммерсантъ». А держать средства с большим запасом под операции в рамках СБП банкам невыгодно.
По мнению председателя правления НП «Национальный платежный совет» Алмы Обаевой, если ЦБ пойдет навстречу участникам СБП и даст им овердрафт, то логично установить размер минимального лимита, который рассчитывается довольно просто исходя из дневных остатков, среднего дневного оборота.
Налоговые проверки становятся жестче. Научитесь защищать себя в онлайн-курсе «Клерка» — «Налоговые проверки. Тактика защиты».
Посмотрите рассказ о курсе от его автора Ивана Кузнецова, налогового эксперта, который раньше работал в ОБЭП.
Заходите, регистрируйтесь и обучайтесь. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.