К 30-летию ФНС учредят юбилейную медаль

На федеральном портале сегодня опубликован проект об учреждении юбилейной медали ФНС «30 лет налоговым органам России».
Празднование памятной даты будет в 2020 году.
Ведомственная награда ФНС будет изготовлена из нейзильбера.
Медалью будут награждаться сотрудники ФНС, имеющие стаж налоговой работы не менее 15 лет, в исключительных случаях — не менее 5 лет.
Кроме того, медалью могут награждаться:
- бывшие работники ФНС со стажем не менее 25 лет;
- граждане РФ и иностранные граждане, оказавшие содействие в решении задач, возложенных на ФНС.
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