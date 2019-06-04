К 30-летию ФНС учредят юбилейную медаль

На федеральном портале сегодня опубликован проект об учреждении юбилейной медали ФНС «30 лет налоговым органам России».

Празднование памятной даты будет в 2020 году.

Ведомственная награда ФНС будет изготовлена из нейзильбера.

Медалью будут награждаться сотрудники ФНС, имеющие стаж налоговой работы не менее 15 лет, в исключительных случаях — не менее 5 лет.

Кроме того, медалью могут награждаться:

бывшие работники ФНС со стажем не менее 25 лет;

граждане РФ и иностранные граждане, оказавшие содействие в решении задач, возложенных на ФНС.