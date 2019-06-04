Медведев утвердил план по реализации механизма «регуляторной гильотины»

В России разработают новый закон о контрольно-надзорной деятельности.

Это следует из «дорожной карты» по реализации механизма «регуляторной гильотины», которую утвердил глава Правительства РФ Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте кабмина, пишет «Парламентская газета».



Планом предусматривается подготовка нескольких законопроектов, разработка новой структуры нормативного регулирования для каждой сферы общественных отношений или вида контроля, актуализация и систематизация обязательных требований, в том числе в отдельных сферах, говорится в справке к документу.

Согласно плану, законопроект о государственном надзоре и муниципальном контроле внесут в Госдуму в сентябре 2019 года. Законопроект «Об обязательных требованиях» планируется внести в октябре.



Также будут подготовлены проекты законов, устанавливающие обязательные требования в отдельных сферах или вносящие изменения в законодательство для систематизации обязательных требований. Их внесение в Госдуму запланировано на март 2020 года.



«Дорожная карта» по реализации механизма «регуляторной гильотины» разработана во исполнение поручения президента России по реализации послания Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года.