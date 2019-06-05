Чтобы неповадно было игнорировать регистрацию «обособок», за это нарушение увеличат штраф

В Госдуму поступил законопроект с поправками в ст. 126 НК, который предусматривает ужесточение ответственности за несообщение в ИФНС сведений о создании обособленного подразделения организации.

С 1 января 2020 за это предлагают штрафовать на 40 тыс. рублей.

Напомним, в настоящее время штраф за непредставление в срок информации об обособленных подразделениях составляет 200 рублей.

Существующий на сегодняшний день размер административного штрафа несоизмерим с финансовым оборотом организаций, нарушающих установленные требования постановки на учет «обособок», отмечается в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, в случае непостановки на учет в налоговых органах по месту нахождения обособленных подразделений в бюджеты субъектов РФ, в которых находятся такие «обособки», не поступают налоги и сборы.

Между тем согласно пункту 2 статьи 116 НК ведение деятельности организацией или ИП без постановки на учет в налоговом органе самого налогоплательщика влечет взыскание штрафа в размере 10 % от доходов, полученных в течение указанного времени в результате такой деятельности, но не менее 40 тысяч рублей.

В этой связи штраф за непостановку на учет «обособки» предлагают установить на уровне штрафа за осуществление деятельности без регистрации.

Авторы проекта — депутаты Башкортостана.