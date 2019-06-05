Готовы правила получения данных о бухотчетности из ГИР БО

На федеральном портале опубликован текст административного регламента, который будет регулировать порядок представления налоговиками госуслуги по предоставлению сведений из ГИР БО. https://regulation.gov.ru/projects#npa=91017
Напомним, в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ заинтересованным лицам обеспечивается доступ к информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО).
Бухгалтеры будут сдавать балансы в ГИРБО. Что это, когда и как
Регламент устанавливает следующие положения:
- возможность получения сведений, содержащихся в ГИР БО, в электронном виде;
- возможность получения сведений, содержащихся в ГИР БО, в отношении одной конкретной организации в электронном виде с использованием Интернет-сервиса;
- возможность получения сведений, содержащихся в ГИР БО, в виде абонентского обслуживания одного рабочего места с использованием Интернет-сервиса в электронном виде.
Срок предоставления сведений, содержащихся в ГИР БО, о бухотчетности одной конкретной организации в электронном виде не будет превышать 5 рабочих дней со дня получения налоговым органом запроса о предоставлении госуслуги.
Срок предоставления сведений, содержащихся в ГИР БО, в виде абонентского обслуживания одного рабочего места с использованием Интернет-сервиса не будетен превышать 10 рабочих дней со дня получения налоговым органом запроса.
Напомним, Минфин подготовил проект, которым устанавливается плата за предоставление информации, содержащейся в ГИР БО.
Согласно документу, информация из ГИР БО в электронном виде в форме годового абонентского обслуживания одного рабочего места (за исключением предоставления указанной информации в отношении конкретного юрлица) будет стоить 200 000 рублей.
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