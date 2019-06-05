Система быстрых платежей поможет решить проблему с большой комиссией по эквайрингу

У крупнейших сетей комиссия за эквайринг давно ниже 1%, заявил в интервью «Известиям» гендиректор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.

Вопрос эквайринговых комиссий возникает регулярно, и в последнее время он в очередной раз обострился, отметил глава НСПК. Комиссии формируются банками на основании выверенных моделей доходности в разрезе каждого торгового предприятия с его индивидуальной спецификой и масштабом, что позволяет гораздо точнее и тоньше настраиваться на доступную маржинальность для ведения этого бизнеса.

Есть бизнес-модель, которая построена, в том числе, на распределении денег между торгово-сервисным предприятием (ТСП) и банком и базируется на очень тонких настройках, измеряемых десятыми долям процента. ТСП предоставляет своим клиентам удобный и быстрый способ платежа. А кредитным организациям межбанковя комиссия позволяет предоставлять держателям карт бонусы и скидки, начиная от бесплатного годового обслуживания, заканчивая кэшбэком.

Любое вмешательство и изменение этой модели тут же начинает отражаться на всем рынке, сказывается каждая десятая доля процента. Это неизбежно приведет к снижению темпов роста безналичных платежей.

«Не верится, что это основная проблема для крупных торговых сетей, которые утверждают, что из-за этого происходит рост цен. Причем больше всех размер комиссий возмущает крупнейшие торговые сети, для которых уже давно индивидуально установлены низкие комиссии», — заявил Комлев.

Торговые сети предлагают сдалать ставку до 0,2–0,3%, как в Европе, — и чтобы при этом обслуживание карт осталось бесплатным. «Но в Европе совершенно другие кредитные ставки», — объясняет глава НСПК, — «а у нас ипотека выше 10%, не говоря уже про потребительские кредиты».

«Предположим, банки пойдут навстречу. А ТСП тогда снизят цены для потребителей? Они честно признаются, что нет, хотя и пугают подорожанием», — говорит Комлев.

Изменить ситуацию поможет введение С2В-платежей в Системе быстрых платежей. Торговые предприятия смогут получить то, о чем просят сейчас — модель с прямыми платежами со счета на счет и моментальным зачислением.